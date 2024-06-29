السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشأت الديهى: مصر تواجه ضغوطًا لتمرير صفقة "تصفية القضية الفلسطينية" المرفوضة

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

صرح الإعلامي نشأت الديهي، بأن مصر تعرضت في الفترة الأخيرة لضغوط غير مسبوقة لتمرير صفقة مرفوضة شعبيًا ورئاسيًا، وهي "تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن هناك أطرافًا تعمل من وراء الستار للضغط على الدولة المصرية لتمرير هذه الصفقة المرفوضة بشكل واضح وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وفي سياق آخر، أشار الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten" الفضائية، إلى أن هناك مصدرًا أفاد بانتهاء رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي من تشكيل الحكومة الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف "الديهي" أن التشكيل الوزاري الجديد سيكون على قدر التحديات، معلقًا: "ربنا يولي من يصلح، لأننا في حاجة إلى عقول تفكر بشكل مختلف".

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