نشأت الديهى: هجرة 12 شركة تركية إلى مصر تؤكد قوة الاقتصاد المصرى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدين الخارجي المصري انخفض بمقدار 7.4 مليار دولار، أي بنسبة 4.4%، ليصل إلى 160 مليار دولار بعد أن كان 168 مليار دولار، وذلك وفقًا لإحصائيات البنك المركزي المصري.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten" الفضائية، أن السفير التركي أشار إلى هجرة 12 شركة تركية إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس قوة الاقتصاد المصري.

واختتم "الديهي" تصريحاته قائلًا: "يا شعب مصر العظيم، أستأذنكم في التفاؤل، المستقبل لنا، المستقبل بأيدينا، والله هذا الكلام ليس معطرًا بالأكاذيب، ولكنه الحقيقة، ولكن بعض المرتزقة والنائحات المستأجرات يحاولون تشويه هذه الحقيقة بأي شكل ممكن".