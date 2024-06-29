توقف مباراة ألمانيا والدنمارك فى يورو 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر الإنجليزي مايكل أوليفر حكم مباراة ألمانيا والدنمارك في ثُمن نهائي يورو 2024، إيقاف اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة شدة الرعد وهطول الأمطار الثلجية بكثافة.

وكانت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية قد حذرت من سوء الأحوال الجوية في البلاد خلال وقت إقامة المباراة.

وجاء توقف المباراة قبل انتهاء الشوط الأول، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

المباراة بدأت بضغط قوي من جانب منتخب ألمانيا.

في الدقيقة الثالثة، ديفيد راوم توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة أمام المرمى ولكن شتتها الدفاع من على القائم الأول.

وفي الدقيقة الرابعة، توني كروس أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها نيكو شلوتيربيك برأسية قوية داخل الشباك.

وأطلق كيميتش تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها شمايكل لتمر الكرة لخارج الملعب.

كاي هافيرتز سدد الكرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها شمايكل لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وأرسل توني كروس في الدقيقة 11 الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها روبيرت أندريش برأسية، ولكن في نفس مكان وقوف الحارس شمايكل الذي أمسك بها بثبات.

كريستيان إريكسن سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها روديجر لتمر الكرة لخارج الملعب.