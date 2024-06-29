السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

نشأت الديهى: الشعب المصرى صامد فى مواجهة المؤامرات منذ ثورة 30 يونيو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ثورة 30 يونيو كانت حاسمة في الحفاظ على الهوية المصرية والدولة الوطنية من التآكل، مشيرًا إلى أن الشعب المصري منذ تلك الثورة صامد في مواجهة كافة المؤامرات.

وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "ten" الفضائية، أن مصر نجحت في الحفاظ على هويتها ولم تذهب دماء الشهداء سدى في ظل الحرب ضد الإرهاب والكسل ومحاولات تغيير الهوية المصرية.

وأضاف "الديهي" أن مصر تحتفل بالثورة في ظروف ضاغطة، مشددًا على ضرورة الوقوف احترامًا لشهداء الوطن في هذه المعارك المتتالية التي لم تنتهِ بعد، معقبًا: "الوطن يقف على قدميه أمام كافة التحديات بإرادة الشعب المصري".

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