السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثلاثاء.. عروض أفلام بنادي سينما الإسماعيلية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

جريدة الدستور

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، نادي سينما الإسماعيلية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.


حيث يعرض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة ، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني، وهي أفلام قام مهرجان الإسماعيلية بترميمها ويأتي عرض هذه الأفلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للاحتفال بذكرى ٣٠ يونيو. 


وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشتها مع الجمهور ويديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

المركز القومي للسينما حسين بكر نادي سينما الإسماعيلية الإسماعيلية صائد الدبابات نهاية خط بارليف

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