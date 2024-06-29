مركز الترميم السينمائي: ترميم الأفلام يعيد لها الحياة بجودة أفضل بنسبة 90% (فيديو)

كشف طارق الشبكشي، مدير إدارة التشغيل الإبداعي بمركز الترميم السينمائي، عن إنجازات المركز في ترميم الأفلام السينمائية، موضحًا أن المركز قام بترميم العديد من الأفلام، مما أدى إلى تحسين جودتها بنسبة تصل إلى 90%.

وأشار الشبكشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن المركز نجح في إنقاذ 90% من جريدة مصر السينمائية، بالإضافة إلى ترميم 40 فيلمًا من أفلام الثمانينات والتسعينات، كما ذكر أن المركز قام بترميم أفلام شهيرة مثل "غرام في الكرنك" و"خلي بالك من زوزو"، مشيرًا إلى أن فيلم "انتصار الشباب" كان من أصعب الأفلام التي تم ترميمها.

وأكد أن مركز الترميم السينمائي جهوده في الحفاظ على التراث السينمائي المصري وإعادة الحياة للأفلام القديمة بجودة عالية.