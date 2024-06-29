السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز الترميم السينمائي: ترميم الأفلام يعيد لها الحياة بجودة أفضل بنسبة 90% (فيديو)

مركز الترميم السينمائي
مركز الترميم السينمائي

كشف طارق الشبكشي، مدير إدارة التشغيل الإبداعي بمركز الترميم السينمائي، عن إنجازات المركز في ترميم الأفلام السينمائية، موضحًا أن المركز قام بترميم العديد من الأفلام، مما أدى إلى تحسين جودتها بنسبة تصل إلى 90%.

وأشار الشبكشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن المركز نجح في إنقاذ 90% من جريدة مصر السينمائية، بالإضافة إلى ترميم 40 فيلمًا من أفلام الثمانينات والتسعينات، كما ذكر أن المركز قام بترميم أفلام شهيرة مثل "غرام في الكرنك" و"خلي بالك من زوزو"، مشيرًا إلى أن فيلم "انتصار الشباب" كان من أصعب الأفلام التي تم ترميمها.

وأكد أن مركز الترميم السينمائي جهوده في الحفاظ على التراث السينمائي المصري وإعادة الحياة للأفلام القديمة بجودة عالية.

طارق الشبكشي مركز الترميم السينمائي الترميم السينمائي مركز الترميم ترميم الأفلام الأفلام السينمائية الإعلامي خيري رمضان ع خيري المحور جريدة مصر السينمائية غرام فى الكرنك خلى بالك من زوزو

الأكثر قراءة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

خيرى رمضان يكشف تفاصيل التشكيل الوزارى الجديد فى برنامجه (فيديو)

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

تسجيل خطير لمكالمة مُسربة بين عمرو واكد ومحمود وهبة تكشف مخططهم لنشر الفوضى

فرد الأمن ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه تعويض (إنفوجراف)

نموذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023.. المراجعة النهائية للغة الأجنبية الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه