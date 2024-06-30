أدعية مستجابة.. دعاء الفجر وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

يهتم المسلمون بالبحث صيغ جديدة من دعاء الفجر للتقرب إلى الله وطلب خيري الدنيا والآخرة فالدعاء من أقرب العبادات إلى الله.

وتعرض "الدستور" لقرائها دعاء الفجر وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024.

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا كربًا إلا نفَّسْته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا حيران إلا دللته، ولا داعيًا إلا أعطيته، ولا طالبًا إلا وأعطيته. اللهم ولا ميتًا من المسلمين إلا رحمته، ولا عدوًا للإسلام إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها.

أذكار الصباح اليوم

اللهم استر عيوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعافنا واعف عنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا عظيم السلطان،يا قديم الإحسان يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عيبًا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024

اللهم يا مالك الملك يامسير الاكوان يامسير الامور أدعوگ يامن تجيب دعوة الداع أذا دعاگ يامن لم ترد أحد من خلقگ أذا رفع طالب يديه بان تيسر امره ادعوگ ياذا الجلال والاكرام اللهم وفق طلاب الثانويه العامه واعطهم مرادهم اللهم اعطي كل واحد منا ما يتمنى اللهم وفقهم جميعًا في الامتحانات انت ادرى بحالهم ياأكرم الاكرمين اللهم وفقهم ياذا الجلال والاكرم

اللهم أكرمهم واجبرهم جبر يتعجب له اهل السماءوالأرض، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا، يارب سهل عليهم ما صعب حفظه ويسر لهم ما استغلق فهمه، وسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض وأبعد عنهم كل شر واحفظهم بعينك التي لاتنام اللهم لا ترد لهم دعاء ولا تخيب لهم رجاء".