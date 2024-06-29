السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة طفل غرق فى ترعة بسوهاج

جريدة الدستور

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في أحد الترع بنطاق محافظة سوهاج، عقب نجاح قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثمانه والتحفظ عليه في ثلاجة المستشفى.

 

كان مأمور مركز شرطة سوهاج تلقى بلاغا يفيد بغرق طفل أثناء استحمامه بإحدى الترع دائرة مركز شرطة سوهاج، وانتقل رجال الإنقاذ النهري لمكان الحادث ونجحوا في إخراج الجثة.

 

تبين من الفحص والتحريات الأولية أن الغريق محمد ج ق ح 14 سنة طالب، ومقيم دائرة المركز وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

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