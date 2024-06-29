عن قُرب: استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة يزيد من حدة توترات البحر الأحمر

عرض برنامج "عن قرب" والمُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يزيد من حدة توترات بالبحر الأحمر".

العالم يقف عاجزًا أمام وقف الحرب الإسرائيلية الظالمة على قطاع غزة الذي يعيش به أكثر من مليوني فلسطيني، فالحرب البربرية التي قضت على الأخضر واليابس وجردت أرض المحبة والسلام من كل مقومات الحياة.

لم تكن تداعياتها محصورة في هذه البقعة فحسب بل انتقلت إلى المنطقة برمتها، فمع زيادة وتيرة العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت جماعة الحوثي عن شن هجمات على سفن إسرائيلية والموانئ الإسرائيلية بمنطقة باب المندب والبحر الأحمر.

شكلت حدة الهجمات بين جماعة الحوثي والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للرد على تلك الهجمات توترًا عسكريًا مباشرًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر الذي يمثل طريقًا تجاريًا وبوابة بحرية رئيسية ومهمة تربط منطقة شرق إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا وآسيا حيث تمر عبره 12% من حجم التجارة العالمية.

ألقت التوترات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر بظلالها على حركة الملاحة البحرية بأن دفعت عددًا من شركات شحن الحاويات وشركات النفط العالمية الكبرى لإيقاف عملياتها البحرية مؤقتًا عبر هذا الممر الملاحي، وكانت لهذا الإجراء تداعيات سلبية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.