السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهى بكر: 2024 عام يتسم بالصراعات إما مستجدة أو مستمرة

الدكتورة نهى بكر
الدكتورة نهى بكر

قال الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية ومستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العام الأخير 2024 يتسم بكثير من الصراعات إما صراعات مستجدة أو صراعات مستمرة، فيحنما نتحدث عن منطقة في الشرق الأوسط حيث اندلعت الحرب في غزة وهذا له تأثيره على المنطقة اقتصاديا وسياسيًا وأمنيا وإنسانيا، بجانب الوضع في السودان وكل ما يحيط به.

وأضافت بكر، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع في ليبيا ليس في أفضل حالة، فكل ذلك يؤثر على المنطقة ككل ويؤثر على مصر بالأخص، حيث شاهدنا تأثير الأمن الملاحي وكيف أن ضربات الحوثيين للسفن أثرت على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن مصر من أكثر الدول التي تضررت اقتصاديا أمنيا وسياسيا إما بسبب تدفق اللاجئين وما أثر ذلك من ضغط على البنية التحتية وعلى الموارد الدولية.

وتابعت: "نجدد في ليبيا كان يعمل مليون مصري فعودتهم وعدم استمرار ليبيا كسوق مستوردة من مصر أثر على أن الموردات المصرية كما يؤثر على تدفق تحويلات المصريين من الخارج. 

اكسترا نيوز صراعات مستجدة صراعات مستمرة الشرق الأوسط غزة الحرب السودان ليبيا

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