مواعيد الصلاة اليوم الأحد 30-6-2024 فى محافظات مصر

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لإقامة الفروض الخمس يوميًا في مواقيتها المحددة، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي كما تختلف يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 30-6-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظةالقاهرة

صلاة الفجر: 04:12 صباحًا

الشروق: 05:56 صباحًا

صلاة الظهر: 12:58 ظهرًا

صلاة العصر: 04:35 مساءً

صلاة المغرب: 08:01 مساءً

صلاة العشاء: 09:34 مساءً

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر: 04:12 ص

الشروق: 05:59 ص

صلاة الظهر: 12:51 م

صلاة العصر: 04:28 م

صلاة المغرب: 07:55 م

صلاة العشاء: 09:27 م

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر: 04:11 ص

الشروق: 05:57 ص

صلاة الظهر: 12:59 م

صلاة العصر: 04:34 م

صلاة المغرب: 08:01 م

صلاة العشاء: 09:33 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

صلاة الفجر: 04:10 ص

الشروق: 05:58 ص

صلاة الظهر: 12:57 م

صلاة العصر: 04:33 م

صلاة المغرب: 07:59 م

صلاة العشاء: 09:31 م

مواعيد الصلاة أسوان

صلاة الفجر: 04:20 ص

الشروق: 06:03 ص

صلاة الظهر: 01:07 م

صلاة العصر: 04:43 م

صلاة المغرب: 08:09 م

صلاة العشاء: 09:41 م