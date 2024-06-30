الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 30-6-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لإقامة الفروض الخمس يوميًا في مواقيتها المحددة، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي كما تختلف يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة  30-6-2024  في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظةالقاهرة

صلاة الفجر: 04:12 صباحًا 

الشروق: 05:56 صباحًا 

صلاة الظهر: 12:58 ظهرًا 

صلاة العصر: 04:35 مساءً 

صلاة المغرب: 08:01 مساءً 

صلاة  العشاء: 09:34 مساءً 

حكم صلاة الغائب.. الإفتاء تجيب

موعد رأس السنة الهجرية 1446 وميعاد استطلاع دار الإفتاء للهلال شهر المحرم

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر: 04:12 ص

الشروق: 05:59 ص

صلاة الظهر: 12:51 م

صلاة العصر: 04:28 م

صلاة المغرب: 07:55 م

صلاة العشاء: 09:27 م

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر: 04:11 ص

الشروق: 05:57 ص

صلاة الظهر: 12:59 م

صلاة العصر: 04:34 م

صلاة المغرب: 08:01 م

صلاة العشاء: 09:33 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد 

 صلاة الفجر: 04:10 ص

الشروق: 05:58 ص

صلاة الظهر: 12:57 م

صلاة العصر: 04:33 م

صلاة المغرب: 07:59 م

صلاة العشاء: 09:31 م

مواعيد الصلاة أسوان 

صلاة الفجر: 04:20 ص

الشروق: 06:03 ص

صلاة الظهر: 01:07 م

صلاة العصر: 04:43 م

صلاة المغرب: 08:09 م

صلاة العشاء: 09:41 م

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ما عقوبة تارك الحج حال الاستطاعة؟.. "الإفتاء" تجيب

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هل يجوز قضاء صلاة الشفع والوتر بعد الفجر؟.. الإفتاء تجيب

مواعيد الصلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر توقيت صلاة المغرب صلاة العشاء

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