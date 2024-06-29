السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

خيرى رمضان يكشف تفاصيل التشكيل الوزارى الجديد فى برنامجه (فيديو)

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

كشف الإعلامي خيري رمضان عن تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن الجميع منشغل بالتعديل الوزاري في الوقت الحالي.

وأوضح رمضان، خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور أن قناة "إكسترا نيوز" نقلت عن مصدر حكومي مطلع أن التشكيل الوزاري والمحافظين قد اكتمل، وأن مراسم حلف اليمين ستتم خلال أيام قليلة، وأضاف أن التشكيل الجديد يعتمد على الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، حيث أجرى رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي أكثر من 65 لقاء واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأكد "رمضان" أن الأسماء الجديدة لم تُعلن بعد، وأن من يتحدث عمن سيبقى ومن سيغادر "يفتي"، مشيرًا إلى أن الأسماء ستظل سرية حتى اللحظة الأخيرة قبل موافقة الرئيس السيسي وعرضها على البرلمان، حيث يبقى كل شيء قابلًا للتغيير.

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