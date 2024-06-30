الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-6-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم المصريون بمتابعة مواعيد مباريات كرة القدم، وهي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ولا يتوقف المتابعة على الدوريات المحلية فقط، وإنما تمتد للدوريات الإقليمية والعالمية، لذا تحرص الدستور على نشر جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد  30-6-2024 والقنوات الناقلة.   

 

مواعيد مباريات اليوم 

 

بطولة أمم أوروبا:

 

إنجلترا ضد سلوفاكيا - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة

إسبانيا ضد جورجيا - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

كوبا أمريكا:

 

الأرجنتين ضد بيرو - الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة

كندا ضد تشيلي - الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة

 

مباريات اليوم الدوري البرازيلي 

 

كويابا ضد براغانتينو - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

فاسكو دا غاما ضد بوتافوغو - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

أتليتيكو مينيرو ضد أتليتيكو غويانيينسي - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة

غريميو ضد فلومينينسي - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

فورتاليزا ضد جوفينتود - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

ساو باولو ضد باهيا - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

فلامينغو ضد باهيا - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

سبورت كلوب فيتوريا ضد كروزيرو - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

كريسيوما ضد أتليتيكو باراناينسي - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

بيان رسمى من رابطة الأندية بشأن مصير مباراة سموحة وبيراميدز

مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024 والقنوات الناقلة

مباراة الاهلي القادمة 

مباراة الأهلى وطلائع الجيش في الدوري المصري يتم نقلها مباشرة عبر قناة  أون تايم سبورتس في السابعة مساء الإثنين المقبل وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

 

مباراة الزمالك القادمة 

ينتظر جمهور نادي الزمالك مباراة الزمالك وفاركو يوم 3 يوليو ضمن مباريات الفريق في الدوري المصري، حيث واجه أمس السبت نادي الزمالك نادي سيراميكا، ويتم نقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

txt

تشكيل مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

txt

زيزو رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

مباريات مواعيد مباريات اليوم مباراة الأهلي القادمة مباراة الاهلى وطلائع الجيش مباراة الزمالك القادمة مباراة الزمالك وفاركو قناة أون سبورت

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة للاحتلال على حي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة (فيديو)

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

عاجل.. كاتس: لدينا سلاح يكسر المعادلة إذا قررت دول الشرق الأوسط تصفية الحسابات

القاهرة الإخبارية: غارتان على منطقتى عبسان وخزاعة جنوب قطاع غزة (فيديو)

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه