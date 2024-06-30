يهتم المصريون بمتابعة مواعيد مباريات كرة القدم، وهي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ولا يتوقف المتابعة على الدوريات المحلية فقط، وإنما تمتد للدوريات الإقليمية والعالمية، لذا تحرص الدستور على نشر جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-6-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

بطولة أمم أوروبا:

إنجلترا ضد سلوفاكيا - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة

إسبانيا ضد جورجيا - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

كوبا أمريكا:

الأرجنتين ضد بيرو - الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة

كندا ضد تشيلي - الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة

مباريات اليوم الدوري البرازيلي

كويابا ضد براغانتينو - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

فاسكو دا غاما ضد بوتافوغو - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

أتليتيكو مينيرو ضد أتليتيكو غويانيينسي - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة

غريميو ضد فلومينينسي - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

فورتاليزا ضد جوفينتود - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

ساو باولو ضد باهيا - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

فلامينغو ضد باهيا - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

سبورت كلوب فيتوريا ضد كروزيرو - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

كريسيوما ضد أتليتيكو باراناينسي - الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

مباراة الاهلي القادمة

مباراة الأهلى وطلائع الجيش في الدوري المصري يتم نقلها مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس في السابعة مساء الإثنين المقبل وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الزمالك القادمة

ينتظر جمهور نادي الزمالك مباراة الزمالك وفاركو يوم 3 يوليو ضمن مباريات الفريق في الدوري المصري، حيث واجه أمس السبت نادي الزمالك نادي سيراميكا، ويتم نقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.