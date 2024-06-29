مقدمة نارية لأمل الحناوى بعد تصنيف السلام العالمى لمنطقة الشرق الأوسط بـ"الأقل سلمية"

بدأت الإعلامية أمل الحناوي، حلقة اليوم السبت، من برنامج "عن قرب" والمُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، بمقدمة قوية، بعد تصنيف مؤشر السلام العالمي لمنطقة الشرق الأوسط بـ"الأقل سلمية"، حيث قالت إن "رائحة الاستقرار غابت عن المنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغشيم على قطاع غزة".

وتابعت: "تأثرت المنطقة برمتها وتعمقت أزمتها سياسية والاقتصادية، فمع استمرار العدوان الوحشي تشهد أسعار الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا وزيادة في معدلات التضخم بدول كثيرة، فضلًا عن الهجمات على سفن الإمداد والتجارة العالمية، والتي يدفع ثمنها الجميع في جميع أنحاء العالم".

وأضافت "الحناوي" أنه مع غياب الأمل في الاتفاق تزداد حدة المخاطر من اتساع الحرب في لبنان واليمن، حيث تمر الأوضاع في المنطقة من سيئ إلى أسوأ وبات التساؤل إلى أي مدى ستسير الأمور في منطقة الشرق الأوسط، علامة استفهام كبرى ربما تعجز الأيام المقبلة عن تفسيرها، فالحرب الوحشية لا تتوقف تداعياتها على محيط القطاع، بل تمتد إلى خارجه مهددة دولًا وحكومات وتنذر بزيادة في حدة أزمات الشرق الأوسط.

وواصلت حديثها: "مما يؤكد أن التوصل إلى اتفاق بوقف هذا العدوان الظالم هو قبلة الحياة لإقليم تعيس يعاني من أزمات مشتعلة في عدة مناطق متفرقة".