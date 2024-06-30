الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 30 يونيو 2024

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأحد أن يسود الطقس الحار على كافة الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا على السواحل الشمالية وحتى القاهرة، مع استمرار تعرض مصر لمنخفض جوي أدى إلى تلطيف حالة الطقس أمس السبت واليوم الأحد.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الأحد في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الاحد أن يسود الطقس الحار نهارًا  مع تأثر مصر بامتداد منخفض جوي تبعه انخفاض درجات الحرارة بنحو 3 درجات في معظم المحافظات الشمالية ومحافظات شمال الصعيد. 

بينما تعاود الحرارة ارتفاعها مرة ثانية غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري لتتراوح على القاهرة الكبرى بين 38 و39 درجة مئوية. 

وتستمر معدلات الرطوبة مرتفعه على أغلب الأنحاء حيث تتراوح بين 70الي 80% على القاهرة والوجه البحري، بينما تنخفض قليلًا علو الوجه القبلي وتتراوح بين ٥٠ الي ٦٠ ٪؜  ، ووتجاوز 80%  على الإسكندرية والسواحل الشمالية. 

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حالة الطقس في الإسكندرية 

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في الإسكندرية ان يسود الطقس المائل للحرارة نهارًا معتدل ولطيف ليلًا مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصًة في الاسكندرية السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

 

القاهرة:

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

الرطوبة: 72%

الإسكندرية:

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الرطوبة: 75%

مطروح

العظمى:  30 درجة مئوية

الصغرى:  22 درجة مئوية

الرطوبة: 75%

الأقصر:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

الرطوبة: 65%

أسوان:

العظمى: 39 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

الرطوبة: 60%.

سوهاج

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

الرطوبة: 60%

قنا

العظمى: 45 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية 

الرطوبة: 60%

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حالة الطقس حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية الطقس الحار السواحل الشمالية منخفض جوي الرطوبة درجات الحرارة

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