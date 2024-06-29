السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سمير صبرى: استثمارات الاتحاد الأوروبى داخل مصر خطوة من 1000 خطوة

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي له دلالات كبيرة جدًا، حيث يعتبر استكمالًا لما بدأته مصر من توطيد للعلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.

وأضاف الدكتور سمير صبري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة TEN، أن هذه خطوة تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بمصر كدولة رائدة في المنطقة ودولة يمكن الاعتماد عليها.

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر تضم العديد من الرسائل تؤكد أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا أثبتت للعالم قدرتنا على التفاعل مع كل المعطيات وكل المشكلات التي مرت بالمنطقة وفي العالم، وأننا دائمًا ما نكون دولة رائدة، لافتًا إلى أن استثمارات الاتحاد الأوروبي داخل مصر خطوة من 1000 خطوة.

الدكتور سمير صبري الحوار الوطنى الاتحاد الأوروبي المؤتمر المصري الأوروبي

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