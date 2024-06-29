السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب الفلاحين يزف بشرى عن انفراجة قريبة فى أزمة الأسمدة

حسين أبو صدام
حسين أبو صدام

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة الأسمدة ستنفرج قريبًا وسيكون هناك انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عودة المصانع التي توقفت عن الإنتاج للعمل من جديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن توقف إنتاج مصانع الأسمدة أثر بشكل كبير على الأسمدة وأسعارها، موضحًا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج فيها خاصة أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة الأسمدة، وستكون هناك العديد من الحلول خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في سعر الأسمدة بسبب قلة المعروض في الأسواق.

وتابع، أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة والتي وعدت وأوفت بوعودها بتوريد الأسمدة للجمعيات ومن ثم صرفها للمزارعين، مشيرًا إلى أن مصانع سيدي كرير عادت للعمل مرة أخرى، وهناك حالة من التفاؤل بشأن أوضاع الأسمدة وأسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة.

نقيب الفلاحين أزمة الأسمدة المصانع الانتاج مصانع الأسمدة مصانع سيدي كرير

مواد متعلقة

تحرك برلمانى بسبب أزمة نقص الأسمدة فى قنا

مصر تتجاوز أزماتها.. استقرار إمدادات الغاز ينعش مصانع الأسمدة

مستشار "الزراعة" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة وموعد حل الأزمة (فيديو)

"الزراعة" تتعهد بضخ كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة للمزارعين

مصادر: 3.5 مليار دولار استثمارات تطوير صناعة الأسمدة والكيماويات الحكومية

وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة بالروبيكى

"البترول" تُعلن عن إعادة ضخ إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة تدريجيًا

الأكثر قراءة

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

خيرى رمضان يكشف تفاصيل التشكيل الوزارى الجديد فى برنامجه (فيديو)

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

فرد الأمن ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه تعويض (إنفوجراف)

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه