نقيب الفلاحين يزف بشرى عن انفراجة قريبة فى أزمة الأسمدة

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة الأسمدة ستنفرج قريبًا وسيكون هناك انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عودة المصانع التي توقفت عن الإنتاج للعمل من جديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن توقف إنتاج مصانع الأسمدة أثر بشكل كبير على الأسمدة وأسعارها، موضحًا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج فيها خاصة أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة الأسمدة، وستكون هناك العديد من الحلول خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في سعر الأسمدة بسبب قلة المعروض في الأسواق.

وتابع، أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة والتي وعدت وأوفت بوعودها بتوريد الأسمدة للجمعيات ومن ثم صرفها للمزارعين، مشيرًا إلى أن مصانع سيدي كرير عادت للعمل مرة أخرى، وهناك حالة من التفاؤل بشأن أوضاع الأسمدة وأسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة.