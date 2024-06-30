الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي عند الارتفاع الطفيف الذي سجله نهاية جلسات الأسبوع الماضي، مع توقف حركة التداولات في البنوك لليوم الثالث على التوالي بمناسبة إجازة 30  يونيو والتي تلت الراحة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت. 

وسجل سعر الريال السعودي اليوم على شاشات البنك المركزي المصري  12.90  جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-6-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7517  ريال سعودي. 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0196  ريال سعودي. 

 

الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي

4.7441  ريال سعودي. 

 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0233  ريال سعودي. 

 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1750  ريال سعودي. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكالشراءالبيع
البنك المركزي المصري12.8800جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري 
بنك مصر12.8800 جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري  
البنك الأهلي المصري12.8800 جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري 
بنك القاهرة12.8800 جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري 
البنك التجاري الدولي12.8200 جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري 

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

بنك فيصل الإسلامي12.8400 جنيه للشراء 12.9200 جنيه للبيع 
بنك الإسكندرية12.9100 جنيه للشراء12.9900 جنيه للبيع 
مصرف أبو ظبي الإسلامي12.9000 جنيه للشراء12.9300 جنيه للبيع 
بنك التعمير والإسكان12.8100 جنيه للشراء12.8600جنيه للبيع 

 

 

أسعار العملات في مصر اليوم

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

48.0286 جنيه مصري. 

اليورو مقابل الجنيه المصري

51.4569 جنيه مصري. 

الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

60.7346 جنيه مصري. 

الين الياباني مقابل الجنيه المصري

29.8527 جنيه مصري. 

الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري

53.4483 جنيه مصري. 

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التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك

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أسعار الذهب ترتفع بنسبة 12.8% بالبورصة العالمية فى النصف الأول من 2024

الريال السعودي سعر الريال السعودي الجنيه المصري البنك المركزي المصري الجنيه الاسترليني أسعار العملات الدولار البنوك

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