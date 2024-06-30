سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي عند الارتفاع الطفيف الذي سجله نهاية جلسات الأسبوع الماضي، مع توقف حركة التداولات في البنوك لليوم الثالث على التوالي بمناسبة إجازة 30 يونيو والتي تلت الراحة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 12.90 جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-6-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7517 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0196 ريال سعودي.

الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي

4.7441 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0233 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1750 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك الشراء البيع البنك المركزي المصري 12.8800جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري بنك مصر 12.8800 جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري البنك الأهلي المصري 12.8800 جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري بنك القاهرة 12.8800 جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري البنك التجاري الدولي 12.8200 جنيه مصري 12.9100 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بنك فيصل الإسلامي 12.8400 جنيه للشراء 12.9200 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 12.9100 جنيه للشراء 12.9900 جنيه للبيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.9000 جنيه للشراء 12.9300 جنيه للبيع بنك التعمير والإسكان 12.8100 جنيه للشراء 12.8600جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

48.0286 جنيه مصري.

اليورو مقابل الجنيه المصري

51.4569 جنيه مصري.

الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

60.7346 جنيه مصري.

الين الياباني مقابل الجنيه المصري

29.8527 جنيه مصري.

الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري

53.4483 جنيه مصري.