السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: العالم يشهد تحولات مهمة فى النظام الدولى

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يشهد تحولات هامة في النظام الدولي، فعقب ثلاثة عقود من الزمان أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت فيها النظم الأحادية القطبية أو القطب الوحيد الذي أعقب نظام الثنائية القطبية، مشيرًا إلى أن هذا النظام هو الذي عرفه العالم عقب الحرب العالم الثانية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا نشهد الآن تغيرات هامة سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية السياسية أو الناحية المالية في النظام الدولي، وهذه التغيرات تدفع بالنظام الدولي إلى شكل جديد يعكس التعددية ويعكس التنافس بين الأطراف المختلفة، مؤكدًا أننا بدأنا نشهد أيضًا في هذا الإطار أشكالًا متعددة من المنازعات والصراعات سواء كانت صراعات دولية أو كانت صرعات داخلية، يعني داخل كل دولة على حدة وتستغل إقليميًا ودوليا والخطورة أن تتداخل أطراف إقليمية أو دولية في الصراعات الداخلية التي تحدث بين الدول.

وأوضح أننا رأينا في هذا الإطار على سبيل المثال الأزمة الأوكرانية والتطورات التي حدثت بالنسبة للقضية الفلسطينية والحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ قرابة 9 أشهر، والتوترات في منطقة شرق آسيا وفي غيرها.
 

اكسترا نيوز تحولات النظام الدولي التغيرات التعددية

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