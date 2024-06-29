أستاذ التمويل: مصر تعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق مكاسب استراتيجية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، أن مصر ستجني العديد من الفوائد من تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذا الترفيع في العلاقات انعكس بشكل إيجابي على عدة ملفات، خاصة ملف الهجرة غير الشرعية، حيث لعبت مصر دورًا حيويًا في منع تدفق المهاجرين إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten" الفضائية، إلى أن مصر وقعت اتفاقيات مهمة مع دول الاتحاد الأوروبي لتزويدها بالغاز الطبيعي، خاصة في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأضاف أن مصر تعتبر من الدول التي يمكن للاتحاد الأوروبي الاعتماد عليها في لعب دور محوري في المنطقة وشمال إفريقيا.

كما تحدث عن مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى خلق مسار جديد في حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا مهما في هذه المبادرة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز وجوده في القارة الإفريقية لمواجهة هذه المبادرة من خلال التواجد في القاهرة.

وأكد "إبراهيم" على أهمية دور مصر في الحفاظ على الاستقرار والهدوء في ظل التوترات في ليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، وأضاف أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأوروبي اليوم بين مصر وأوروبا كان خطوة مهمة في توطيد وتعزيز العلاقات بين الجانبين.