سعر الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

واصل سعر الذهب اليوم الأحد تراجعه رغم المكاسب التي حققها سعر الذهب العالمي للجلسة الثانية على التوالي، وتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط، كما تراجع أسعار كافة أعيرة الذهب.

وتعرض “الدستور”، في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 21: - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر - بيع 3155 جنيها، وللشراء 3145 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2705 جنيها، وللشراء 2695 جنيها.

سعر الذهب عيار 14: بيع 2103 جنيهات، وللشراء 2096 جنيها.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تتغير سعر مصنعية الذهب في مصر من محل صاغة لآخر وحسب المحافظة التي يباع فيها، كما تختلف حسب عيار الذهب، فيبلغ متوسط سعر مصنعية الذهب عيار 21 من ٦٠ إلى ١٢٠ جنيها للجرام، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 ١٤٪؜ من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب في مصر تحديث يومي

سعر الذهب عيار 24 بيع 3605 جنيهات، وللشراء 3594 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 بيع 3305 جنيهات، وللشراء 3294 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 بيع 1،789 جنيها، وللشراء 1،800 جنيه.

الأونصة بيع 111،249 جنيه، وللشراء 111،960 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25240 جنيها، شراء 25160 جنيها.

الكيلو بيع 3،577،143 جنيه، شراء 3،600،000 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

ارتفع سعر الذهب بالدولار خلال آخر جلسة تداولات وذلك لليوم الثاني على التوالي، فارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.14% لتسجل 2،331.92 دولارا للأوقية، وكذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسبائك تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.42% مسجلة 2،346.50 دولارا للأوقية.