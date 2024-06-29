التصعيد فى لبنان وتطورات الأحداث بغزة.. كيف يتابع الإعلام الإسرائيلى؟

شهدت الأحداث خلال اليوم الماضي تطورات عدة فيما يخص الحرب في غزة، ومخاوف من اندلاع الحرب في لبنان، وسط حالة من الغليان السياسي التي تشهدها إسرائيل بسبب الغضب ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

التصعيد على الحدود اللبنانية

لقد شهدت الحدود اللبنانية تطورات ملحوظة مؤخرًا، حيث نشر معهد دراسات الأمن القومي INSS توصيات تتعلق باستعدادات إسرائيل لمواجهة عسكرية محتملة ضد حزب الله.

وتشمل هذه التوصيات تقصير مدة التخطيط للحرب ووقف القتال في غزة لتجنب معارك متعددة، وإطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس كجزء من صفقة محتملة، بالإضافة إلى تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصاعد التوترات مع حزب الله وتهديدات إيران بالدعم الكامل في حال تفاقم الوضع العسكري.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وكشفت التغطيات الإعلامية والخبرية عن تغيرات ميدانية وإنسانية مهمة، فمن الناحية العسكرية، يُلاحظ أن الفرقة 98 في شمال غزة، وخاصة في حي الشجاعية، تشهد نشاطًا ملحوظًا، حيث تتكون هذه الفرقة من لواءين: اللواء السابع المدرع ولواء 35 المظلي.

في سياق ذلك، يُكثف جيش الاحتلال من هجماته البرية في مناطق تل السلطان وشمال رفح بهدف تسريع القضاء على لواء رفح، المكون من كتيبتي تل السلطان ورفح، وتعجيل عملية السيطرة على كامل منطقة رفح.

من جهة أخرى، قررت البنتاجون إزالة الرصيف البحري العائم في شمال غزة دون إعادة بنائه، ما يؤثر على البنية التحتية الإنسانية في المنطقة.

تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، رصدت الصحافة العبرية اقتراح الولايات المتحدة لنسخة جديدة من المقترح الأمريكي الإسرائيلي، والذي قدمه الرئيس الأمريكي مؤخرًا، ما يشير إلى جهود متواصلة لاستئناف المفاوضات بوساطة مصرية.

وفي سياق ذي صلة، نقلت التقارير العبرية تصريحات مسئولي المكتب السياسي لحركة حماس، حيث أكدوا أن حماس تقدر سقوط حكومة نتنياهو في أي وقت بسبب عوامل سياسية تؤثر على علاقتها مع المجتمع والجيش الإسرائيلي.

الأوضاع الداخلية في إسرائيل

فيما نشرت القناة الـ12 التابعة للمعارضة استطلاع رأي يكشف عن أن 37% من ناخبي الليكود يرون ضرورة اعتزال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأن 57% من الإسرائيليين يعتبرونه سببًا في تقسيم المجتمع. كما يرى 54% من الجمهور أنه تخلى عن قضية الأسرى، ويرى 85% من المستجوبين ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية لأحداث السابع من أكتوبر وأداء الحكومة في إدارة الأزمة.

وعلى صعيد العلاقة مع السلطة الفلسطينية، أشار رئيس معهد مسجاف المتمثل في التيار اليميني المتطرف إلى أهمية التركيز السياسي والعسكري الإسرائيلي على تطورات الأوضاع في جنين.

فيما أوصى المعهد بتكثيف العمليات العسكرية في شمال الضفة الغربية لمنع تفاقم الأحداث إلى ما يشبه أحداث السابع من أكتوبر.

في هذا السياق، ينصح المعهد بزيادة الضغط على حماس بتكثيف العمليات العسكرية ضدها، خاصة في جنوب غزة، مع التركيز على فتح الملفات السياسية لتوزيع المساعدات والبدء في عمليات إعادة الإعمار.

تفاعلات العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة

ويلاحظ اتجاه إعلامي عبري واسع الانتشار بشأن ردود أفعال المجتمع الأمريكي حول المناظرة الرئاسية الأخيرة بين ترامب وبايدن، والتي جاء أغلبها في اتجاه فوز ترامب في المناظرة.

في هذا الإطار جاءت بعض التعليقات العبرية المحسوبة على المعارضة أن وقوع سيناريو فوز ترامب قد يضر بإسرائيل وبالعالم لتأثير ذلك على تنامي قوة التيار اليميني في إسرائيل وتزايد الاستقطاب داخل المجتمع اليهودي.