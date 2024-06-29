القاهرة الإخبارية: تقارب بوتين وكيم مصدر قلق للصين وأمريكا

أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، وتوقيع معاهدة دفاعية مع الزعيم كيم جونج أون، تساؤلات حول كيفية رؤية الصين للعلاقات بين موسكو وبيونج يانج، التي لطالما اعتُبرت الحليف الحقيقي الوحيد لكوريا الشمالية، وترتبط معها بمعاهدة دفاع مشترك منذ عام 1961.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، عن إمكانية أن تصب هذه الأزمة في تعزيز الحوار بين بكين وواشنطن لمنع نشوب صراع أوسع نطاقًا في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

يرى بعض المحللين، أن العلاقات الدفاعية المتعمقة بين روسيا وكوريا الشمالية من المرجح أن تكون مصدر قلق في أروقة السلطة الصينية.

وفي هذا الصدد، يقول إدوارد هاول، المحاضر في جامعة أكسفورد وزميل مؤسسة كوريا في تشاتام هاوس: "بكين لا تريد أن تقترب العلاقة بين موسكو وبيونج يانج أكثر من اللازم، ومن المرجح أن يثير العرض الروسي المحتمل للأسلحة إلى كوريا الشمالية بعض الدهشة في الصين"، ويعتقد "هاول" أن بكين ستتبع نهجًا حذرًا حيال ذلك.