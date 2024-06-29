السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدحت نافع: حزمة استثمارية أوروبية بقيمة 7.8 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصرى

الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي كشف عن حزمة استثمارية تصل قيمتها إلى 7.8 مليار يورو، موجهة لدعم الاستثمار في مصر، موضحًا أن جزءًا من هذه الأموال سيكون على شكل منح، بينما الباقي سيكون على شكل قروض.

أشار نافع، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن هذه الحزمة هي جزء من حزمة أكبر تبلغ قيمتها 57 مليار دولار، وتهدف إلى مساندة الدولة المصرية بطرق جديدة بعيدًا عن الفكر التقليدي القائم على المساعدة بالقروض، موضحًا أن مذكرات التفاهم التي وُقعت مع الاتحاد الأوروبي قد تصل في بعض التوقعات إلى أكثر من 60 مليار دولار، ولكن الأهم هو تحويل هذه المذكرات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأكد "نافع" أن الالتزام مع صندوق النقد الدولي ساهم في جذب الاتحاد الأوروبي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن أوروبا تهتم بشكل كبير بالاستثمار في مجال الطاقة، وهو ما يتماشى مع الاهتمام المصري في المرحلة الحالية، وأوضح أن الاقتصاد المصري متنوع وصلب وقادر على الصمود، مستشهدًا بقدرته على مواجهة العديد من الصدمات العنيفة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

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