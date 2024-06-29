عبدالله غراب: لا صحة لغلق المخابز البلدية رغم كل التحديات

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إنه لا صحة لغلق المخابز، موضحًا أنه رغم كل الظروف لم يتم الحديث أو التهديد بغلق المخابز البلدية، موضحة أن هذه الشائعات تخرج على بعض الصفحات وهم قلة منحرفة.

وأوضح "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أي أنباء عن غلق المخابز معلومات غير صحيحة لأن عملها رسالة، مؤكدًا أن الأيام الماضية شهدت ظروفا صعبة واستمرار المخابز بهذا الأداء والوضع سيكون أفضل من سابقه، وبداية من 1 يوليو ستكون الأمور أفضل مع اعتماد الزيادة الجديدة وتم الإعلان عن هذه الزيادة ويعمل بها من 1/7.

الدولة استجابت لمطالب المخابز وسترفع تكلفة إنتاج شوال الدقيق

وأضاف أن هذه الزيادات أفضل من سابقتها، مؤكدًا أن الدولة استجابت لمطالب المخابز وسترفع تكلفة إنتاج شوال الدقيق، موجهًا الشكر للقيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التموين على اعتماد زيادة جديدة ورفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق.