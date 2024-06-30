الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الأحد 30 يونيو 2024 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأحد عند مستوى 48  جنيه بعد تراجعه عدة قروش خلال تعاملات اليومين الماضيين دفعته للتراجع إلى مستوى 47 جنيه. 

 

كما استقرت أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية .

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك التجاري الدولي47.98  جنيه مصري 48.08 جنيه مصري 
بنك القاهرة47.98 جنيه مصري 48.08 جنيه مصري 
بنك الإسكندرية47.98 جنيه مصري 48.08 جنيه مصري 
بنك فيصل الإسلامي47.98 جنيه مصري 48.08 جنيه مصري 
مصرف أبو ظبي الإسلامي48.12 جنيه مصري 

48.09

جنيه مصري 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

 

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مع توقف حركة التداولات لليوم الثالث على التوالي حيث تحتفل مصر اليوم الأحد بثورة 30  يونيو 2013، والتي تلت الراحة الأسبوعية للبنوك.

 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري   47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

 

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر استقرار سعري عند الارتفاع الطفيف الذي سجلته قبل غلق التداولات الخميس الماضي، وبلغ سعر الدولار    47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع. 

 

أسعار العملات في مصر اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.9820 جنيه مصري 48.0820 جنيه مصري 
يورو51.3359 جنيه مصري 51.4525جنيه مصري 
جنيه إسترلينى60.6780جنيه مصري 60.8237جنيه مصري 
فرنك سويسرى53.4618 جنيه مصري 53.5971 جنيه مصري 
100 ين يابانى29.8916 جنيه مصري 29.9595 جنيه مصري 
ريال سعودى12.7897 جنيه مصري 12.8171 جنيه مصري 
دينار كويتى156.4001جنيه مصري 156.7772جنيه مصري 
درهم اماراتى13.0613 جنيه مصري 13.0924 جنيه مصري 
اليوان الصينى6.6012 جنيه مصري 6.6151 جنيه مصري 

 

 


 

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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