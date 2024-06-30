سعر الدولار اليوم الأحد 30 يونيو 2024 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد عند مستوى 48 جنيه بعد تراجعه عدة قروش خلال تعاملات اليومين الماضيين دفعته للتراجع إلى مستوى 47 جنيه.

كما استقرت أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم في مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك التجاري الدولي 47.98 جنيه مصري 48.08 جنيه مصري بنك القاهرة 47.98 جنيه مصري 48.08 جنيه مصري بنك الإسكندرية 47.98 جنيه مصري 48.08 جنيه مصري بنك فيصل الإسلامي 47.98 جنيه مصري 48.08 جنيه مصري مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.12 جنيه مصري 48.09 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مع توقف حركة التداولات لليوم الثالث على التوالي حيث تحتفل مصر اليوم الأحد بثورة 30 يونيو 2013، والتي تلت الراحة الأسبوعية للبنوك.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر استقرار سعري عند الارتفاع الطفيف الذي سجلته قبل غلق التداولات الخميس الماضي، وبلغ سعر الدولار 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.9820 جنيه مصري 48.0820 جنيه مصري يورو 51.3359 جنيه مصري 51.4525جنيه مصري جنيه إسترلينى 60.6780جنيه مصري 60.8237جنيه مصري فرنك سويسرى 53.4618 جنيه مصري 53.5971 جنيه مصري 100 ين يابانى 29.8916 جنيه مصري 29.9595 جنيه مصري ريال سعودى 12.7897 جنيه مصري 12.8171 جنيه مصري دينار كويتى 156.4001جنيه مصري 156.7772جنيه مصري درهم اماراتى 13.0613 جنيه مصري 13.0924 جنيه مصري اليوان الصينى 6.6012 جنيه مصري 6.6151 جنيه مصري



