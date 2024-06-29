أغنية "القاضية"من فيلم "ولاد رزق 3" تتصدر ترند يوتيوب (فيديو)

تصدرت الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3" والتي تحمل اسم "القاضية" غناء المطرب الشعبي إسلام شيندي ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وجاءت أغنية "القاضية" من فيلم "ولاد رزق 3" والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية فى المركز الثالث لترند "يوتيوب" محققة 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، وهي من كلمات إسلام شيندي وحازم إكس وألحان إسلام شيندي، توزيع موسيقي أحمد توينز.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

وتفوق فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" على جميع الأفلام المعروضة خلال هذا الموسم وتصدرت إيرادات الفيلم قائمة الإيرادات أمس وحقق العمل إيرادات وصلت إلى 5.184.983 جنيه.



"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي.

ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب بدخولهم في العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.