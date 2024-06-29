السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أغنية "القاضية"من فيلم "ولاد رزق 3" تتصدر ترند يوتيوب (فيديو)

أبطال فيلم ولاد رزق
أبطال فيلم ولاد رزق 3

تصدرت الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3" والتي تحمل اسم "القاضية" غناء المطرب الشعبي إسلام شيندي ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وجاءت أغنية "القاضية" من فيلم "ولاد رزق 3" والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية فى المركز الثالث لترند "يوتيوب" محققة 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، وهي من كلمات إسلام شيندي وحازم إكس وألحان إسلام شيندي، توزيع موسيقي أحمد توينز.

 

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

وتفوق فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" على جميع الأفلام المعروضة خلال هذا الموسم وتصدرت إيرادات الفيلم قائمة الإيرادات أمس وحقق العمل إيرادات وصلت إلى 5.184.983 جنيه.
 

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي.

ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب بدخولهم في العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

ولاد رزق 3 فيلم “ولاد رزق 3” القاضية اسلام شيندي فيلم ولاد رزق 3 فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يوتيوب دور العرض السينمائي

الأكثر قراءة

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

خيرى رمضان يكشف تفاصيل التشكيل الوزارى الجديد فى برنامجه (فيديو)

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

فرد الأمن ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه تعويض (إنفوجراف)

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه