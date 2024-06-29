السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظاهرات بمشاركة آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو

مظاهرات في تل ابيب
مظاهرات في تل ابيب

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في عدة مناطق، منها تل أبيب، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل للأسري والمحتجزين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الآلاف بدأوا بالتجمع عند ساحة كابلان وسط تل أبيب، للمشاركة في مظاهرة مركزية تنظم أسبوعيا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة.

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حركات الاحتجاج فى تل أبيب: نتنياهو يفضل الحرب عن التسوية فى غزة

وتظاهر الآلاف عند تقاطع كركور وبمدينة رحوبوت قرب تل أبيب ضمن مظاهرات ضد حكومة نتنياهو، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المتظاهرين عند مفترق كركور، رفعوا لافتة كتب عليها نتنياهو لا يريد انتهاء الحرب وعودة المحتجزين، كما هتفوا "نحتاج قيادة جديدة، انتخابات الآن".

مظاهرات أمام منزل نتنياهو تطالبه بالرحيل وإجراء انتخابات مبكرة

كما تظاهر آلاف آخرون أمام منزل نتنياهو، بمدينة قيسارية وهتفوا ضده، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.

كما طالب المتظاهرون بإبرام صفقة فورا، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المظاهرات في أنحاء البلاد خلال الساعات المقبلة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، أان المظاهرات انطلقت في 80 موقعا للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعد معارضون لحكومة الاحتلال وذوو محتجزين إسرائيليين، من نشاطاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بصفقة تبادل وتبكير الانتخابات العامة.

يائير لابيد: أدعم وقف الحرب فى غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين

وسبق، وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه سيسقط حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إنقاذ إسرائيل، والسيطرة على حالة الانقسام، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف "لابيد" أنه يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية، وهناك محادثات مع أطراف مختلفة ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود لإسقاط حكومة نتنياهو.

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