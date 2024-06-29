دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن ملامح الحكومة الجديدة، التي سيعلن عنها قريبًا، كما كشف العديد من المفاجآت في اختيار الوزراء.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجرى 65 مقابلة أو أكثر، لاختيار الوزراء، وكثيرون منهم رفضوا، خوفًا من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "فيه ناس قالت الناس مبتسكتش، وأنا متداري، وفيه اعتذارات كثيرة جدًا".

وأوضح موسى، أن الحكومة الجديدة ستشمل تغيير حقائب كثيرة، ودمج حقائب وزارية، واستحداث حقائب أو عودة حقائب، ومفاجآت وأسماء لم يتوقعها أحد أن تكون في الحكومة.

وأردف: "فيه مجموعة حقائب وزارية مستمرة يحظون بثقة الرئيس السيسي مرة أخرى، وهو عدد محترم، والحكومة الجديدة قد تكون 30 حقيبة أو أقل، بينما الحالية 32 حقيبة وزارية".

وأكد أن الحكومة الجديدة معنية بملفات أمن قومي واقتصاد، وكل ما يتعلق بالأمور الحياتية اليومية، أحوال الناس ومعيشتهم.

ولفت إلى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة يعقبه تغيير في حقائب محافظين كثيرة جدًا، واستمرار مجموعة أخرى من المحافظين.

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