أستاذ علاقات دولية: العالم بدأ يتفكك بسبب كثرة الصراعات

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه رغم أن هذه الحروب والصراعات تتمدد بشكل كبير، إلا أنه لابد أن نؤكد أن العالم بدأ يتفكك بكثرة الصراعات فيه، حتى وإن كان هذا التفكك يسير بشكل بطيء، ولكن ستتسارع وتيرة هذا التفكك بشكل يدل على أننا نسير في الطريق الخاطئ نحو تحولات جوسياسية ستؤثر بشكل كبير على مجمل الأوضاع العالمية.

وأضاف فارس، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من أن هناك تحسنا في الكثير من الدول، حيث نشير إلى أنه قد حدث تحسن في أكثر من 65 دولة، ولكن هناك 97 دولة أخرى في طريقها إلى وجود صراعات كبيرة على رأس هذه الدول أو أغلب هذه الدول الآن أصبحت في منطقة الشرق الأوسط، حيث نشاهد الآن أحداثا مأساوية في قطاع غزة تنذر وبشكل كبير جدا على اتساع رقعة الصراع وتمدد الحرب من حرب داخلية داخل الأرض الفلسطينية إلى حرب شاملة ستأكل الأخضر واليابس، وبالتالي هذه الصراعات الممتدة أيضا منذ فبراير عام 2022 وهي الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاستها وارتداداتها السلبية والكارثية على مجمع الدول العالم، بالإضافة إلى الصرعات الكثيرة في السودان وفي سوريا وفي ليبيا وفي الأراضي الفلسطينية جعل هناك نزوحا كبيرا جدًا.

وتابع: "نحن نتحدث عن أكثر من 95 مليون نازح ولاجئ، وهذا يحمل الكثير من الدول ما لا تحمله، حيث إن 16 دولة تم تهجير أكثر من 5% من سكانها بسبب الصراع العنيف"، مؤكدًا أن الصراعات الآن زادت بشكل كبير في ظل أن هذا يؤكد على نظرية واضحة وهى أن هناك صراعا إقليميا على الثروات الكبرى في الكثير من كل دول العالم.