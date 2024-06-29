متحدث الوزراء يكشف أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم بمؤتمر الاستثمار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مؤتمر الاستثمار في يومه الأول شهد توقيع العديد من الاتفاقيات في العديد من القطاعات أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والقطاعات الصناعية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وهي اقتصاديات مباشرة تدخل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن العديد من الاتفاقيات التي وقعت كانت مع شركات القطاع الخاص هذا بخلاف الاتفاقية التي وقعت اليوم والتي تهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة مليار يورو.

وأشار إلى أن العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم وقعت مع شركات القطاع الخاص، موضحًا أن اتفاقية المليار يورو تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادية ويأتي هذا لدعم الاقتصاد في التحديات الموجودة والأعباء المالية التي تؤثر على العديد من الاقتصاديات بمصر.

اتفاقيات تم توقيعها اليوم بمجالات مختلفة



وتابع أنه تم توقيع أربع اتفاقيات تمويلية مثل التعليم، والسياحة والصناعة والتحول الرقمي الصناعة والطاقة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص ودعم الموازنة وشق آخر أعلنت عنه رئيسة المفوضية موجه للتعليم والتدريب الفني والذي يشكل أهمية خاصة.