نفذوا 7 جرائم.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى القاهرة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 مسجلين خطر بينهم سيدة، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة، بنطاق محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد أقر المتهمون أمام جهات التحقيق بقيامهم بسرقة 7 هواتف محمول من المواطنين، وقيامهم بالإرشاد عن تلك المسروقات، والتي بعرضها على المجني عليهم أكدوا أنها ملكهم واتهموا العصابة بالسرقة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من ضبط شخصين وسيدة مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب 7 جرائم سرقة الهواتف المحمولة.

وحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.