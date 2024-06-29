الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس للعام الدراسي 2024، فى جميع المحافظات، حيث تصدرت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لتشهد أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع الشعب "الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي" من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الامتحانات، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، عقب الانتهاء من إتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة وعناية من أجل المساهمة في حصول كل طالب على حقه الكامل، ومن خلال التقرير التالي نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التي من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، بكل سهولة ويسر.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الدور الأول 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية الدور الأول في جميع الشعب، بنظام الخمس والثلاث سنوات، وجاري الآن إجراء رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2024 حتى تكون جاهزه من أجل عرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها، وذلك من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده بديوان عام الوزارة، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية في جميع الشعب، ثم يتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس.

طريق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات البسيطة والسهلة التالية:

1. الدخول على البوابة الخاصة بنتائج الطلاب الموقع الرسمي

2. تحديد الصف والفصل الدراسي الخاص بالطالب.

3. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس والمحافظة التابع لها الطالب.

4. إدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.

5. النقر على أيقونة الاستعلام لعرض نتيجة الطالب.