النائب العام الفلسطينى السابق: يجب وقف جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة

قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني السابق، إن الدعوى التي رفعت من قِبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها، تعتبر الاتفاقية لها خصوصية حيث إن الاتفاقية كانت نتاج ما تم من الألمان تجاه اليهود.

اليهود يرتكبون جريمة الإبادة الجماعية

وأضاف براك، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أميمة تمّام، أنه للأسف نجد الآن من اليهود ارتكاب جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة ويتم تسجيله صوتًا وصورة أمام نظر العالم أجمع، لافتًا إلى أن كافة الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة هي ملزمة قانونيًا بمنع تلك الجريمة.

وجوب وقف الإبادة الجماعية في غزة

وأشار النائب العام الفلسطيني السابق، إلى أن انضمام الدول للدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، يثبت بشكل أو بآخر أن هذه الدول مع التطبيق الجاد لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ويجب وقف هذه الجريمة التي ترتكب في قطاع غزة.