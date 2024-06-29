تشكيل مباراة ألمانيا والدنمارك فى يورو 2024

أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، وكاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك، تشكيل كل فريق لخوض مواجهة الفريقين في الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024.

وكان منتخب ألمانيا قد حصل على بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي متصدرًا مجموعته بينما تأهلت الدنمارك كوصيف للمجموعة.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيد راوم - نيكو شلوتربيك - أنطونيو روديجر - جوشوا كيميتش

خط الوسط: توني كروس - روبرت أندريش - جمال موسيالا - إلكاي جوندوجان - ليروي ساني

خط الهجوم: كاي هافيرتز

أما تشكيل منتخب الدنمارك فقد ضم كلا من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يواكيم أندرسن - يانيك فيسترجارد - أندرياس كريستنسن

خط الوسط: ألكسندر باه - توماس ديلاني - بيير هويبرج - يواكيم ماهلي - كريستيان إريكسن

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن - راسموس هويلوند