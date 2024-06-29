السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جانتس يُشارك فى المظاهرات مع أهالى المحتجزين.. وإدارة بايدن تقدم مقترحا جديدا

جانتس
جانتس

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية" القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، آخر التطورات داخل إسرائيل، بشأن محادثات من قبل زعيم المعرضة مع أطراف سياسية عدة في إسرائيل وغيرها لإسقاط حكومة نتيناهو وعقد صفقة لاسترداد المحتجزين.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إنه كان هناك اجتماع أولي بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وبين قادعون ساعر، وكان هناك دعوات إلى جانتس وإيزنكوت لضرورة الانضمام إلى هذه المنظمة أو الحزب الجديد الذي يسعى لابيد لتأسيسه داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أن هدف هذا التأسيس الجديد أو هذه المنظمة الجديدة هو إقالة حكومة  نتنياهو وإسقاط هذه الحكومة وتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، فضلًا عن الحديث عن صفقة التبادل؛ لأنه لا يوجد هناك أي ثقة ما بين الشارع الإسرائيلي وبين وزراء في داخل الحكومة الإسرائيلية وبين المستوى السياسي والعسكري.

وأشارت إلى أن جانتس يُشارك في المظاهرات مع أهالي المحتجزين، وأن إدارة بايدن تقدم مقترحا جديدا.

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