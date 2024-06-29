السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خيرى رمضان: إيقاف الخدمات للأجانب غير المسجلين بدءًا من الغد (فيديو)

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

أعلن الإعلامي خيري رمضان، عن أن غدًا الأحد 30 يونيو 2024 هو آخر موعد للمهلة التي حددتها الحكومة المصرية للأجانب لتقنين أوضاع إقامتهم، موضحًا أن الحكومة المصرية دعت الأجانب المقيمين على أراضيها إلى سرعة تقنين أوضاعهم، ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو 2024 للقيام بذلك.

وأشار رمضان، خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور إلى أن أي شخص لم يتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للتسجيل والحصول على بطاقة الإعفاء والإقامة، سيتم إيقاف الخدمات المقدمة له، مؤكدًا أن الحكومة منحت الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر 2024، وخلال هذه الفترة سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وأكد أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الحكومة حذرت كثيرًا، والوقت أزف، من لم يذهب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لاستخراج البطاقة لا يلومن إلا نفسه".

الإعلامي خيري رمضان 30 يونيو الأجانب المقيمين مع خيري الهجرة بطاقة الإعفاء الاقامة الاجانب

الأكثر قراءة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

دون إصابات.. انهيار منزل من 4 طوابق فى الدقهلية

جدل واسع بأسيوط بعد انتشار فيديو لطالبة بكلية التربية الرياضية تحتفل بتخرجها.. والجامعة ترد

تسجيل خطير لمكالمة مُسربة بين عمرو واكد ومحمود وهبة تكشف مخططهم لنشر الفوضى

عصابة المساكن فى مصر الجديدة: نستخدم أسلوب كسر الكالون فى تنفيذ جرائمنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه