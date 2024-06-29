خيرى رمضان: إيقاف الخدمات للأجانب غير المسجلين بدءًا من الغد (فيديو)

أعلن الإعلامي خيري رمضان، عن أن غدًا الأحد 30 يونيو 2024 هو آخر موعد للمهلة التي حددتها الحكومة المصرية للأجانب لتقنين أوضاع إقامتهم، موضحًا أن الحكومة المصرية دعت الأجانب المقيمين على أراضيها إلى سرعة تقنين أوضاعهم، ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو 2024 للقيام بذلك.

وأشار رمضان، خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن أي شخص لم يتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للتسجيل والحصول على بطاقة الإعفاء والإقامة، سيتم إيقاف الخدمات المقدمة له، مؤكدًا أن الحكومة منحت الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر 2024، وخلال هذه الفترة سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وأكد أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الحكومة حذرت كثيرًا، والوقت أزف، من لم يذهب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لاستخراج البطاقة لا يلومن إلا نفسه".