كاتب صحفي: المجموعة الاقتصادية سيتم تغيرها كاملة بالتعديل الوزاري الجديد

قال الكاتب الصحفي حازم عادل، إن حلف يمين الحكومة الجديدة خلال أيام، مؤكدًا أن التعديل الوزاري، سيبقى على 9 وزراء فقط من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن 23 من 32 وزارة سيتم تغيرهم، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية كلها سيتم تغيرها.

الحكومة الجديدة ستحلف اليمين أولا أمام الرئيس

وأكد أن الحكومة الجديدة ستحلف اليمين أولا أمام الرئيس ثم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء برنامجها على البرلمان.

وتابع، أن المحافظين بعضهم سيستمر و92% سيتم تغيرهم، وأبرز المتواجدين محافظ جنوب سيناء مستمر بمنصبة نظرا للجهد المبذول بالمحافظة.

