السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيزو رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

زيزو
زيزو

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في ملعب المباراة بعد انتهاء اللقاء.
وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثامن وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة الأهلي، وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز التاسع بفارق الأهداف عن الزمالك

وسجل رباعية الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد وإبراهيما نداي وأحمد سيد زيزو، بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كل من جون إيبوكا وصديق أوجولا.

الجهاز الفني يقرر خوض عدد من اللاعبين البدلاء لتدريبات إضافية باستاد القاهرة 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض عدد من اللاعبين البدلاء لتدريبات إضافية باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.
وقاد إستيفان بيكي المدرب العام للزمالك تدريبات خاصة لكل من سيد عبدالله "نيمار" ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وترافيس موتيابا وعمار ياسر وزياد كمال وأحمد مجدي عقب اللقاء.
وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.

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