ينتظر الطلبة وأولياء الأمور تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة المرحلة الثانية للدور الثاني داخل محافظة الجيزة

ويستعرض "الدستور" في تقريره تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة المرحلة الثانية

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة المرحلة الثانية

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة المرحلة الثانية.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2023-2024

وجاءت جداول الأمتحانات كالآتي:-

وتبدء امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024 م

بينما تبدأ المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024 م

وبخصوص إتمام الشهادة الإعدادية يأتي الموعد خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024 م

وبخصوص الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024 م

وبالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024 م

واستعدت محافظ الجيزة بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر لها ان تبدأ 22 يوليو المقبل مع ضرورة استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة

وكان أعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024-2025 حيث تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة و140 درجة للثانوي العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوي صناعي بنين وإعداد مهنى 230 درجة) و230 درجة لكلا من (طباعة إمبابة ثانوي صناعي بنين، طباعة الهرم) و220 درجة لكلا من (إمبابة ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري، طلعت حرب ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري، الجيزة ثانوي صناعي بنات، الميدان ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني 215 درجة، وردان ثانوي صناعي مشترك، أبو رواش ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهني 215 درجة، المنوات ثانوي صناعي بنات 220درجة، الحوامدية ثانوي صناعي بنات، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 215 درجة، البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني 215 درجة، ناصر ثانوي صناعي بنين، العياط ثانوي صناعي بنات، طهما ثانوي صناعي بنين، الصف ثانوي صناعي للتأسيس العسكري بنين، الصف ثانوي صناعي بنات، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعي بنين وإعداد مهني 200درجة أطفيح ثانوي صناعي بنات، الكداية ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهني 215 درجة و220 درجة لكلا من القبابات ثانوي صناعي مشترك، 6 أكتوبر الفنية المتقدمة الحي 4) و210 درجات لكلا من (فصول ملحقة على التعليم المزدوج، البرمبل المتقدمة المشتركة) و200 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة و185 درجة لكلا من (الباويطي، المناجم ثانوي صناعي بنين).

وفيما يتعلق بالتعليم التجاري والفندقي فقد تم اعتماد 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية و230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية) و220 درجة لكلا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة) و210 درجات لكلا من (إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة) و200 درجة لكلا من (مزغونة التجارية المشتركة، العياط التجارية المشتركة، القطوري التجارية المشتركة، أطفيح التجارية المشتركة، القابابات التجارية المشتركة، البرمبل الثانوية التجارية، فاطمة الزهراء التجارية بنين، الصف الفنية المتقدمة) و175 درجة للباويطي التجارية المشتركة و150 درجة لخدمات الباويطي التجارية المشتركة و140 درجة لمدارس تعليم خاص (تجاري وفندقي).