"الشريف" و"الأزهري" يعزيان ملك المغرب في وفاة والدته

قدم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص العزاء والمواساة إلى عاهل المغرب الملك محمد السادس، في وفاة والدته السيدة للا لطيفة التي وافتها المنية اليوم.

وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص العزاء والمواساة إلى المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبًا في وفاة السيدة للا لطيفة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجاتها، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسُّلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

من ناحيته، قدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء للملك محمد السادس ملك المغرب، في وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدته.

وقال الأزهري في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".

كان الناطق باسم القصر الملكي المغربي، أعلن مساء السبت، وفاة الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس.