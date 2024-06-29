السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ استثمار: أوروبا تبحث عن اقتصادات واعدة مثل الاقتصاد المصرى

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إننا أمام اعتراف أوروبي جاء نتيجة الأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة وعانت منها أوروبا، وتبحث أوروبا اليوم آفاقًا واعدة لاقتصادات واعدة كالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مستوى الشراكة يصل إلى مستوى شراكة استراتيجية نتيجة التعاون التاريخي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أستاذ الاستثمار، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعد الشريك الاقتصادي الأكبر والأهم في المنطقة بالنسبة لأوروبا،  وتعتبر موقعًا استراتيجيًا مهمًا جدًا بالنسبة لدول حوض المتوسط، وفرصة واعدة جدًا في الاستعاضة عن الغاز الطبيعي الذي يأتي من أوكرانيا وروسيا، بجانب كونها شريكًا رئيسيًا وهامًا واستراتيجيًا في موضوع نقل الطاقة ولوجستيات الطاقة.

وأوضح، أن مصر تعتبر موقعًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة لصناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تعول عليها أوروبا كثيرًا خلال الفترة القادمة، إضافة إلى كون مصر تعد بؤرة لنقل البيانات والمعلومات من الشرق إلى الغرب والغرب إلى الشرق من خلال موقعها المتوسط في بؤرة العالم.
 

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