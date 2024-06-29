السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسجيل خطير لمكالمة مسربة بين عمرو واكد ومحمود وهبة تكشف مخططهم لنشر الفوضى

عمرو واكد
عمرو واكد

أذاع الإعلامي أحمد موسى، مكالمة مسربة بين الفنان عمرو واكد ومحمود وهبة، يخططون خلالها لنشر الفوضى في مصر.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مع أقل أزمة بيشتغلوا، لإحداث فوضى في مصر، هذه المكالمة تؤكد ما يحاك من تآمر وخطط ضد مصر، ومؤسساتها وضد الرئيس السيسي، والموضوع لا كهرباء ولا أسعار".

 

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وقال وهبة، خلال المكالمة: "مش عايز أتعدى على مهمة عمرو واكد، احنا قررنا نعمل مجلس استشاري للتغيير، ومرحلة انتقالية، واتفقنا مع مجموعة أعضاء في المجلس الاستشاري، يعملوا تغيير ثم مرحلة انتقالية تطلب تعاون الجميع، هذه المجموعة تقدم استشارات لكيفية  إسقاط النظام، لأن من غير ده مش هنقدر نعمل حاجة، لا يمكن أبدًا يبقى فيه حل عن وسيلة سياسية، لازم وسيلة ثورية، الإخوان دفعوا ثمن غلطتهم، لو في إيدي السلطة هخرجهم كلهم".

وقال عمرو واكد: "عندنا  3 مراحل، الأولى ما قبل التغيير، الثانية أثناء التغيير والثالثة ما بعد التغيير، ولازم نتفق على القواعد الأساسية، وده هيستغرق بعض الوقت، فليس لدينا عصا سحرية نضربها للتوافق".

أحمد موسى محمود وهبة عمرو واكد المجلس الاستشاري مجلس استشاري للتغيير

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