السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ستتعامل الوزارة مع شكاوى الطلاب بشأن امتحان الفيزياء؟.. متحدث "التعليم" يكشف

الدكتور شادي زلطة
الدكتور شادي زلطة

وجه الدكتور شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء الذي أُجري اليوم، مؤكدًا أن جميع الشكاوى التي تم تداولها سيتم أخذها بعين الاعتبار، ومشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم قد وجه لجنة فنية لإصدار تقرير حول مواصفات الورقة الامتحانية للفيزياء.

أوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم إغلاق حوالي 100 مجموعة غش تضم عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يدعون تسريب الامتحانات ويتداولون أوراق الأسئلة، وأضاف: "هناك طلاب يتحايلون ويدخلون بسماعات أذن أو هواتف محمولة، ونعترف بوجود حالات غش ولكننا نضبطها ونتعامل معها".

وأشار "زلطة" إلى أن الجهات المعنية بالتعاون مع الوزارة تؤمن محيط اللجان من الخارج بنسبة 100%، ولم ترد أي شكاوى بخصوص وجود ميكروفونات تستخدم للغش داخل اللجان.

الدكتور شادي زلطة وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الفيزياء وزير التربية والتعليم المحور خيري رمضان مع خيري تسريب الامتحانات

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