السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصابة المساكن فى مصر الجديدة: نستخدم أسلوب كسر الكالون فى تنفيذ جرائمنا

جريدة الدستور

أقر مسجلون خطر أمام جهات التحقيق بالقاهرة، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في السرقة  من داخل المساكن، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشف المتهمون عن أنهم يدخلون المساكن عن طريق اللجوء لأسلوب كسر الكالون، ونجاحهم في تنفيذ عدد من الوقائع في نطاق مصر الجديدة بالقاهرة.

 

وأوضح المتهمون، أن المسروقات التي استولوا عليها عبارة عن مبالغ مالية وأجهزة لاب توب، وكاميرا وحقيبة بداخلها كاميرا، وأرشد المتهمون عن تلك المسروقات لدى 3 آخرين من شركائهم.

 

كانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض الأجهزة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. 

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