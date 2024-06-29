ناجى قمحة: العلاقات المصرية مع تركيا وقطر تتجاوز العداء والصداقة التقليدية (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس مجلة السياسة الدولية، أن العلاقات الدولية لا تعرف عداءً دائمًا أو صداقة دائمة، موضحًا أن العلاقات بين مصر وتركيا وقطر تمتد إلى ما هو أبعد من التاريخ والجغرافيا والثقافة والاجتماع والاستثمارات.

وأشار قمحة، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، إلى أن مصر واجهت اختبارات صعبة في إدارة ملفاتها حتى مع أصدقائها، لكن الدبلوماسية المصرية أثبتت قدرتها على تبني سياسات رشيدة ومواقف راسخة عبر التاريخ.

وأضاف أن مصر تمتلك دبلوماسيات متنوعة تشمل الرئاسية والشعبية والبرلمانية والمؤسسات والإعلام، ما يعزز دورها الشريف في المنطقة، وهو ما أكده الرئيس السيسي دائمًا، مؤكدًا أن الانفراجة في العلاقات بين مصر وقطر وتركيا تعكس اللحظة التي يمر بها العالم، حيث يشهد العالم مرحلة جديدة من الحرب الباردة تتجلى في العديد من الملفات والقضايا.