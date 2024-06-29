رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، اجتماعًا مع تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، و⁠هانز أولاف راين، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا كلين أمونيا"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك النرويجية" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بهيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، مؤكدًا أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون وثيقة، ومُعربًا عن تقديره للشركات النرويجية التي تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مصر، ومن أبرز هذه الشركات شركة "سكاتك" التي تحظى بدعم واهتمام كبيرين من الحكومة النرويجية.

وفي غضون ذلك، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي شركة "سكاتك النرويجية" على نجاحها في التوقيع اليوم على عقدين مهمين لشراء الأمونيا الخضراء من مصر، وأحد هذه العقود هو أول عقد ملزم مع شركة فيرتيجلوب لشراء الأمونيا الخضراء على مستوى العالم.

وبدوره، قال تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، إن تحالف "مصر للهيدروجين الأخضر"، الذي تقوده شركة "سكاتك النرويجية"، مع كل من شركة "فيرتيجلوب"، و"أوراسكوم للإنشاءات"، و"صندوق مصر السيادي"، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجح في توقيع اتفاق ملزم لبيع الأمونيا الخضراء لمدة 20 عامًا مع شركة فيرتيجلوب اليوم خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.



وأشار إلى أن التحالف قد بدأ في بناء المشروع عام 2021 بغرض تطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يتم تحويله إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر للأسمدة، وتصديره إلى الخارج عن طريق شركة المشروع "مصر للهيدروجين الأخضر".

وأضاف أن المشروع يقوم بإنتاج حوالي 13 ألف طن من الهيدروجين الأخضر الذي يتم تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة في السنة، بمجموع استثمارات 500 مليون دولار أمريكي، من خلال محطتي إنتاج طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.



وأشار إلى أنه بعد نجاح المشروع في تأمين اتفاق طويل الأجل هو الأول من نوعه على مستوى العالم لبيع إنتاج المشروع من الأمونيا الخضراء لمدة 20 عامًا إلى شركة فيرتيجلوب، سوف تستكمل شركة المشروع العمل مع شركاء التمويل وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للانتهاء من إعداد عقود التمويل والانتفاع بالأرض لمحطات الطاقة المتجددة، وذلك بعد أن قامت الشركة بتشغيل المرحلة الأولى من المشروع بنجاح خلال مؤتمر المناخ كوب27 الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022 في حضور فخامة السيد/ رئيس الجمهورية. ومن المخطط وصول المشروع للإغلاق المالي خلال النصف الأول من عام 2025.

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية إلى أن الشركة وقعت اليوم أيضًا عقدًا مع شركة يارا كلين أمونيا النرويجية لشراء الأمونيا الخضراء من مشروع "دمياط للأمونيا الخضراء" الذي ستنفذه الشركة باستثمارات 900 مليون دولار في ميناء دمياط بالشراكة مع شركة موبكو والشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأشار إلى انه بموجب العقد ستشتري شركة يارا الأمونيا الخضراء من مصر لمدة 20 عامًا.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالي 900 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما أكد وليد جمال الدين أهمية مشروعات الشركة في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستعداد لتقديم الدعم اللازم لها.