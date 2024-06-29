السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث أفرع القوات المسلحة المصرية.. إنجازات تحسب للرئيس السيسى (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الدولة المصرية قامت بتحديث أفرع القوات المسلحة وتدريب جميع أفرادها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع.

وأوضح قمحة، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن القوات المسلحة المصرية تُعد درع الأمان للوطن، حيث تتميز بالشرف والدفاع والبناء في آن واحد، وأضاف: "لا ينبغي أن نغفل قدرة أبنائنا في القوات المسلحة الشريفة وأبنائنا في الشرطة المدنية الباسلة في صد المؤامرات التي حِيكت ضد الدولة المصرية".

وأشار "قمحة" إلى أن الشرطة المصرية، رغم التحديات التي واجهتها في 25 يناير، استطاعت العودة بقوة بعد سنتين فقط، مؤكدًا أن الشرطة استعادت قوتها في ثورة 30 يونيو، حيث هتف الشعب المصري في الميادين "الشعب والشرطة إيد واحدة".

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