الزمالك يهزم سيراميكا برباعية فى أول مباراة بعد أزمة مباراة القمة

في أول مباراة بعد أزمة القمة، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

وارتفع رصيد الزمالك عند 37 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد سيراميكا عند 37 نقطة في المركز العاشر.

الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا متقدمًا بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

جاء الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء حاول محمد بسام إبعادها من يمين مرماه، ولكن الكرة مرت إلى الشباك.

في الدقيقة السادسة كرة عرضية من محمد عادل لاعب سيراميكا من جهة اليسار ارتطمت بمحمد شحاتة لاعب الزمالك ومرت لرمية تماس.

فريق سيراميكا كليوباترا كاد أن يسجل التعادل في الدقيقة 14 بعد كرة عرضية من صديق أوجولا لاعب سيراميكا من جهة اليسار قابلها إيبوكا المنفرد بالمرمى بتسديدة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

جاء هدف التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 21 بعد تمريرة من صديق أوجولا وصلت إلى جون إيبوكا المنطلق داخل منطقة الجزاء، فسدد الأخير بوجه القدم اليمنى فسكنت كرته يمين المرمى.

تمريرة من صديق أوجولا لاعب سيراميكا وصلت إلى جون إيبوكا يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير بالقدم اليسرى، ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

تسديدة من ناصر ماهر لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

واستطاع نبيل عماد دونجا أن يضيف الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 41 بعد تسديدة قوية من عبدالله السعيد من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد بسام من منتصف مرماه تابعها نبيل عماد بتسديدة سكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع، ركلة جزاء للزمالك بعد إعاقة من إبراهيم محمد لمحاولة مرور ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء.

حكم اللقاء يراجع تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى ركلة الجزاء بداعي وجود تسلل على عبدالله السعيد في بداية اللعبة.

تسديدة قوية من ناصر ماهر من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد بسام من أعلى يمين مرماه لركلة ركنية من جهة اليسار.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك استهل الشوط الثاني بقوة وكاد أن يسجل هدفًا ثالثًا في الدقيقة 47 بعد تسديدة من عمر جابر لاعب الزمالك من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 47 انفرد أحمد قندوسي بالحارس محمد صبحي، لكنه سدد الكرة في منتصف المرمى وأبعدها حارس الزمالك.

تسديدة من يوسف أوباما من يمين منطقة الجزاء أبعدها محمد بسام حارس سيراميكا من يمين مرماه.

في الدقيقة 63 انفراد تام بالمرمى من يوسف أوباما لاعب الزمالك، ولكنه سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وجاء الهدف الثاني والتعادل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 72 بعد كرة عرضية من أحمد ياسر ريان من جهة اليمين قابلها صديق أوجولا برأسية قوية من داخل منطقة الــ6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

ونجح إبراهيما نداي في إعادة التقدم للزمالك في الدقيقة 89 بعدما مر زيزو بشكل رائع من جهة اليسار، ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيما نداي بتسديدة من يمين منطقة الــ6 ياردات سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 92 سجل زيزو الهدف الرابع لصالح الزمالك بعد هجمة مرتدة للزمالك مررها إبراهيما نداي من يمين منطقة الجزاء إلى أحمد سيد زيزو المتمركز يسار منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى يمين المرمى.