"إكسترا نيوز" تكشف النجاحات المصرية فى جذب التمويلات الدولية

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا كشفت من خلاله عن النجاحات المصرية في جذب التمويلات الدولية وجاء فيه:

موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة القرض لـ8 مليارات دولار.

كما أعلن البنك الدولي عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليارات دولار.

حشد تمويلات بإجمالي 2 مليار دولار خلال الأشهر الماضية.

اتفاق تنمية منطقة رأس الحكمة بإجمالي 35 مليار دولار.

تقديم حزمة تمويلية لمصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

كما قدمت الحكومة البريطانية تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لمصر.

توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 11 مليون دولار

ونجحت مصر في توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 11 مليون دولار، وكذلك توقيع اتفاق تمويل بـ100 مليون دولار مع صندوق التعاون الكوري.

توقيع اتفاق للتعاون المالي مع ألمانيا بقيمة 10.5 مليون يورو.



